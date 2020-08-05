МОСКВА, 5 авг /ПРАЙМ/. Ирак в июле вновь не на 100% соблюдал сделку ОПЕК+, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на министра нефти страны Ихсана Абд аль-Джаббара.

"Мы не были привержены (соглашению — ред.) в предыдущие месяцы", — сообщил Джаббар в ходе видеоконференции. "Мы слабо соответствовали по сравнению с некоторыми другими странами. Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ установили дополнительные сокращения более чем на 1 миллион (баррелей в сутки — ред.)", — добавил он.

Агентство отмечает, что Ирак подвергся давлению со стороны Саудовской Аравии после того, как в мае и июне не смог достичь поставленной цели по ограничению добычи. Согласно данным Блумберга, в прошлом месяце объем добычи в стране сократился всего на 11 тысяч баррелей в сутки.

Министр заявил, что в августе и сентябре Ирак будет вынужден полностью выполнить обязательства ОПЕК+. "Терпимость со стороны ОПЕК не продлится долго. В этом и следующем месяце нас заставят соблюдать (обязательства — ред.) на 100%", — добавил он. Джаббар отметил, что подобные несоблюдения договоренностей Ираком могут повлечь несоблюдения со стороны других стран, что может привести к очередному падению цен на нефть, подобное тому, которое произошло в марте и апреле.

Ирак ранее планировал достигнуть 100% выполнения обязательств по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ к началу августа и компенсировать в июле, августе и сентябре излишки добычи в мае и июне.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжит снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.