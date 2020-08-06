МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. США в июне отправили партию нефти в Саудовскую Аравию впервые с 2002 года, пишет агентство Рейтер со ссылкой на данные бюро переписи населения министерства торговли США.

По данным ведомства, которые приводит агентство, в июне текущего года США отправили в Саудовскую Аравию около 550 тысяч баррелей нефти, что эквивалентно 18,3 тысячи баррелей в день. Отмечается, что это произошло впервые с момента окончания запрета США на экспорт сырой нефти в 2015 году. До этого США поставили в Саудовскую Аравию 1000 баррелей нефти в 2002 году.

Запрет на экспорт нефти из США действовал на протяжении 40 лет и был снят в 2015 году. С того момента, как уточняет агентство, поставки сырья из страны выросли, составив в июне в среднем 2,75 миллиона баррелей в сутки.

Трейдеры сказали агентству, что, возможно, данная поставка была частью груза, направлявшегося в другую страну. "В данных отслеживания судов Refinitiv Eikon нет информации о поставках нефти в Саудовскую Аравию из США", — добавляет агентство.

Саудовская Аравия является одним из крупнейших поставщиков нефти в США — в мае объем поставок составлял около 1,2 миллиона баррелей нефти в день, что является максимальным показателем за три года.