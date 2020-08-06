ВАРШАВА, 6 авг — ПРАЙМ. Польский топливный концерн Orlen исключает российские компании из списка возможных покупателей доли в Гданьском НПЗ, заявил глава концерна Даниель Обайтек.

Ранее, в июле, Европейская комиссия дала согласие на слияние крупных польских топливных концернов Orlen и Lotos. Для этой сделки ЕК поставила ряд условий, например, продажу 30% акций компании, которой принадлежит Гданьский НПЗ.

"Я не вижу никаких шансов на то, что российский нефтяной концерн станет совладельцем Гданьского НПЗ. Именно Orlen решит, какого партнера он будет иметь в этой сделке, а не ЕК", — сказал Обайтек в интервью газете Rzeczpospolita.

"Кроме того, это будет для нас стратегический партнер, от которого мы в обмен на активы ожидаем больше, чем финансовые расчеты. Речь идет об обмене активами с глобальным игроком в тех странах, где мы уже ведем бизнес. Возможно также привлечение через него разведочных и горнодобывающих активов в области нефти и газа или обеспечение привлекательных поставок сырья на наши нефтеперерабатывающие заводы или приобретение дополнительных ноу-хау. Что конкретно мы можем получить, будет предметом переговоров", — пояснил глава Orlen.

Он также рассказал, что изначально Еврокомиссия хотела, чтобы Orlen продал весь Гданьский НПЗ, а также НПЗ в Мажейках (Литва) и Кралупах (Чехия). "Нам удалось договориться о сохранении 70 процентов доли в выделенной компании, оператором которой будем мы, и которой мы сможем эффективно управлять", — подчеркнул глава компании.

Отвечая на вопрос, какие конкретно компании Orlen приглашает на переговоры о продаже активов, Обайтек заявил, что "конкретных названий мы раскрывать не можем". "Могу только сказать, что это будет меньше десяти концернов, в основном европейских, но не только", — заключил он.