МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. "Норильский никель" не приступил к погашению штрафа в размере 148 миллиардов в рублей за ущерб водным ресурсам из-за разлива дизтоплива на ТЭЦ-3, сообщили в пресс-службе Роспррироднадзора.

"До настоящего времени от компании не поступило ни одного рубля в счёт возмещения ущерба, как и не была озвучена конкретная сумма, которую компания аккумулирует для оплаты", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, "Норильский никель" в текущий момент активно освещает тему создания министерством природных ресурсов рабочей группы по ликвидации причинённого ущерба в Норильске.

"В этой связи хотелось бы отметить, что вопросы физической ликвидации негативного воздействия на окружающую среду и предъявление требования об уплате ущерба — совершенно разные по своей природе понятия", — отметили в пресс-службе.

В ведомстве выразили надежду, что компания не пытается затягивать с оплатой штрафа.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов). "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.