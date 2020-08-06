Компании начали изымать нефть из стратегического резерва США, накопленную в кризис
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Нефтяные компании и трейдеры начали изымать нефть из стратегического резерва США, которую складировали там из-за начавшегося весной кризиса на рынке нефти, приведшего к нехватке места в хранилищах в мире, сообщает агентство Argus со ссылкой на сообщение американского министерства энергетики.
Уточняется, что всего за время кризиса в рамках государственной программы поддержки отрасли в стратегический резерв США было направлено около 21 миллиона баррелей.
"Отбор начался 1 августа", — пишет агентство, ссылаясь на сообщение ведомства. При этом пока неизвестно, какой объем уже изъят, однако эта информация ожидается 11 августа.
Минэнерго США в апреле заключило контракты с девятью нефтяными компаниями о хранении около 23 миллионов баррелей излишков нефти в Национальном стратегическом резерве, чтобы поддержать оказавшуюся под давлением отрасль. А в середине июля министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что всего за время программы в стратегический резерв поступило 21,3 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/energy/20200806/831880203.html