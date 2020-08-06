МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Нефтяные компании и трейдеры начали изымать нефть из стратегического резерва США, которую складировали там из-за начавшегося весной кризиса на рынке нефти, приведшего к нехватке места в хранилищах в мире, сообщает агентство Argus со ссылкой на сообщение американского министерства энергетики.

Уточняется, что всего за время кризиса в рамках государственной программы поддержки отрасли в стратегический резерв США было направлено около 21 миллиона баррелей.

"Отбор начался 1 августа", — пишет агентство, ссылаясь на сообщение ведомства. При этом пока неизвестно, какой объем уже изъят, однако эта информация ожидается 11 августа.

Минэнерго США в апреле заключило контракты с девятью нефтяными компаниями о хранении около 23 миллионов баррелей излишков нефти в Национальном стратегическом резерве, чтобы поддержать оказавшуюся под давлением отрасль. А в середине июля министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что всего за время программы в стратегический резерв поступило 21,3 миллиона баррелей.