БАКУ, 8 авг — ПРАЙМ. Обязательства по ОПЕК+ сыграли роль в снижении экономики Азербайджана, по итогам первого полугодия ВВП сократился на 2,7%, заявил президент страны Ильхам Алиев.

"Наша экономика за шесть месяцев сократилась всего на 2,7%. В то же время, падение цен на нефть тоже сыграло свою роль. В то же время наши обязательства в рамках ОПЕК + также сыграли свою роль. Потому что мы сократили производство", — заявил Алиев в ходе видеоконференции, посвященной мерам, принимаемым для борьбы с пандемией коронавируса в Азербайджане, и социально-экономической ситуации.

Президент Азербайджана заявил, что правительство скорректирует расходы бюджета исходя из цены нефти 35 долларов за баррель (ранее в бюджете было заложено 55 долларов – ред.).

"Мы корректируем параметры госбюджета, и этот вопрос уже обсуждается в Милли Меджлисе (парламенте – ред.). Это еще раз показывает, что мы хотим поддержать каждого гражданина Азербайджана в это непростое время. Снижение доходов и рост расходов заставили нас пересмотреть бюджет, внести коррективы и оказать гражданам максимальную помощь. Предложение правительства — снизить цену на нефть до 35 долларов за баррель вместо 55, и до конца года мы будем планировать свои расходы на основе этой цифры", — сказал Алиев.

Ранее в пресс-службе минэнерго Азербайджана РИА Новости уточнили, что в соответствии с новой декларацией о сотрудничестве страна, выполнив в мае-июне обязательства за это время в объеме 164 тысяч баррелей, должна сохранить суточное производство нефти на уровне 554 тысяч баррелей.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжит снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.