МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут на оптимизме вокруг восстановления активности в мире и роста спроса на топливо, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.16 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,49% — до 45,39 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,02% — до 42,2 доллара за баррель.

Цены на нефть остаются в районе пятимесячных максимумов, поскольку поддержка слабого доллара и сокращение запасов нефти в США перевешивают опасения за продолжающееся распространение коронавируса в мире. Инвесторы с оптимизмом следят за постепенным восстановлением активности в мире, видя в этом предпосылки восстановления спроса на "черное золото".

Данные минэнерго США, опубликованные в среду, показали, что запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 7,4 миллиона баррелей и составили 518,6 миллиона баррелей.

Однако аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг (Eugen Weinberg), которого цитирует агентство Рейтер, считает, что в ближайшей перспективе стоит ждать коррекции цен. "В среднесрочной перспективе слабый спрос, вероятно, будет иметь больший вес, чем нынешние позитивные настроения", — отметил он.