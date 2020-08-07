МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. "Роснефть" оставляет за собой право по завершении расследования по "белорусской истории" обратиться в суд за защитой своих прав, заявила компания.

"Компания оставляет за собой право по завершении расследования обратиться в суд за защитой своих прав", — говорится в сообщении "Роснефти".

Экс-глава "дочки" Роснефти Рустамов, чье имя фигурировало в "белорусской истории", уже год находится не в Минске и безвыездно живет в Самаре, его подпись и печать компании были подделаны, заявила "Роснефть".

"Упомянутый бывший руководитель компании "РН-Запад" Сергей Рустамов уже в течение года не работает в Минске, постоянно проживает в Самаре и в течение последнего года из города не выезжал, его подпись и печать общества грубо подделаны, как и все остальные реквизиты компании", — говорится в заявлении.

"Никто из иных лиц, упомянутых в статье в связи с компанией, никогда в "Роснефти" не работал и не имел к ней никакого отношения", — также подчеркивает "Роснефть".

"В связи с упоминанием в сообщениях средств массовой информации касательно событий в Белоруссии имени и реквизитов компании заявляем: Все упоминания компании "Роснефть", ее дочерних обществ и сотрудников в связи с данными событиями являются вымыслом и провокацией", — заявила компания.

При этом отмечается, что белорусский рынок крайне важен для "Роснефти", реализация проектов компании в стране будет продолжена.

"Белорусские энергетические компании и белорусский рынок являются крайне важными для "Роснефти". Компания владеет долей в Мозырском НПЗ, сетью нефтепродуктораспределения на территории Белоруссии, является крупнейшим поставщиком нефтяного сырья для белорусских переработчиков. Реализация проектов "Роснефти" в Белоруссии будет продолжена", — подчеркивает компания.

Напомним, что белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. МИД России подчеркивал, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призывал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.

В пятницу "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в российских спецслужбах написала, что задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины, а в процессе поиска людей в группу некие "кураторы" выдавали себя за сотрудников "Роснефти" и говорили о поиске охранников для нефтяных объектов компании за рубежом.