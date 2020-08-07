МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти "Лукойла" в первом полугодии 2020 года без учета проекта "Западная Курна 2" снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6%, до 40,199 миллиона тонн, сообщила компания.

Суммарная добыча нефти с учетом проекта "Западная Курна-2" составила 41,985 миллиона тонн, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2%.

"Сокращение добычи связано с новым соглашением ОПЕК+, заключенным в апреле 2020 года, которое привело к ограничению объемов добычи нефти группы на территории России и по некоторым международным проектам", — поясняет компания.