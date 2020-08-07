МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению прокурора Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной прокуратуры оштрафовал нефтяную компанию "Русснефть" Михаила Гуцериева на 500 тысяч рублей за использование нефтепровода, не получившего разрешения на ввод в эксплуатацию.

Как следует из опубликованного решения, суд привлек "Русснефть" к административной ответственности по статье "Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию".

Прокуратура в ХМАО выявила факт незаконной эксплуатации ответчиком с августа 2019 года нефтесборного трубопровода Верхне-Шапшинского месторождения, используемого для транспортирования токсичной газоводонефтяной эмульсии. Трубопровод диной около двух километров и диаметром боле полутора метров проходит по лесу, при этом он не был принят в эксплуатацию в соответствии с законодательством.

Представитель "Русснефти" заявил в суде, что ввод трубопровода в эксплуатацию без получения соответствующего разрешения был продиктован производственной необходимостью.

Суд, привлекая компанию к ответственности, согласился с доводами прокурора, что нарушения требований градостроительного законодательства при эксплуатации трубопровода могут повлечь аварийные разливы нефти, из-за чего создается угроза возгорания и причинения ущерба лесу.

"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн. Председатель совета директоров и один из основных бенефициаров "Русснефти" — Михаил Гуцериев.