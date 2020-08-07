МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. "Русснефть" Михаила Гуцериева столкнулась с задержкой оформления документов на использование нового трубопровода из-за пандемии COVID-19, рассказали РИА Новости в компании.

Арбитражный суд Москвы ранее оштрафовал "Русснефть" на 500 тысяч рублей за использование нефтепровода, не получившего разрешения на ввод в эксплуатацию. Речь идет о нефтесборном трубопроводе с Верхне-Шапшинского месторождения, используемого для транспортирования токсичной газоводонефтяной эмульсии. По мнению суда, нарушения при его эксплуатации могут повлечь аварийные разливы нефти. Представитель "Русснефти" заявил в суде, что ввод трубопровода без получения соответствующего разрешения был продиктован производственной необходимостью.

"Задержка с оформлением документов связана с пандемией COVID-19", — пояснили в компании.

"Русснефть" ввела в строй два новых объекта на Верхне-Шапшинском месторождении и завершает оформление всех необходимых документов по их вводу в эксплуатацию. Компания рассчитывает в конце октября получить от департамента строительства Ханты-Мансийского АО разрешение на ввод новых объектов", — заявили в "Русснефти".

Компания при этом отметила, что она получила заключение Главгосэкспертизы на строительство новых объектов и ожидает заключения от Ростехнадзхзора на соответствие уже построенных.

"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн. Председатель совета директоров и один из основных бенефициаров "Русснефти" — Михаил Гуцериев.