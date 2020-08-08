БАКУ, 8 авг — ПРАЙМ. Суточная добыча нефти в Азербайджане в июле составила 554,1 тысячи баррелей против 553,8 тысячи в июне, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе Минэнерго Азербайджана.

"В июле 2020 года суточная добыча нефти в стране составила 554,1 тысячи баррелей. Из этого объема 435,7 тысячи баррелей было добыто "Азери-Чираг-Гюнешли", а 119 тысячи баррелей — Госнефтекомпанией Азербайджана. В рамках процесса сокращения добычи согласно сделке ОПЕК+, Азербайджан в июле сократил суточную добычу сырой нефти на 163,9 тысячи баррелей, выполнив условия сделки", — сообщили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе минэнерго Азербайджана РИА Новости уточнили, что в соответствии с новой декларацией о сотрудничестве страна, выполнив в мае-июне обязательства за это время в объеме 164 тысяч баррелей, должна сохранить суточное производство нефти на уровне 554 тысяч баррелей.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжит снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.