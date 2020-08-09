МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире нефтяная компания саудовская Saudi Aramco в первом полугодии сократила чистую прибыль на 51%, до 23,2 миллиарда долларов, из-за низких цен на нефть и спроса, говорится в ее сообщении.

В первом полугодии 2019 года этот показатель составлял 46,9 миллиарда долларов. При этом только во втором квартале чистая прибыль упала в 4 раза, до 6,6 миллиарда долларов.

"Наши результаты за второй квартал отражают сильное влияние сократившегося спроса и цен на нефть", — приводятся в релизе компании слова ее главы Амина Нассера.

При этом компания сохраняет прогноз по объему капитальных затрат в 2020 году на уровне 25-30 миллиардов долларов, но ждет их ближе к нижнему уровню диапазона.

"Aramco продолжает оптимизировать свою программу капитальных затрат и ожидает их ближе к нижнему значению диапазона в 25-30 миллиардов долларов", — сообщает компания.

Отмечается также, что во втором квартале капзатраты Aramco составили 6,2 миллиарда долларов, а всего в первом полугодии — 13,6 миллиарда.