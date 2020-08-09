МИНСК, 9 авг — ПРАЙМ. Второй танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт литовской Клайпеды, 12-13 августа первые цистерны доставят на нефтеперерабатывающий НПЗ в белорусском Новополоцке, сообщил в воскресенье пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Сегодня в порт Клайпеды прибыл танкер с американской нефтью сорта "Белый орел" объемом 76 тысяч тонн. К вечеру начнется разгрузка. Далее нефть будет транспортироваться по железной дороге на Новополоцкий НПЗ. Планируется, что 12-13 августа первые цистерны прибудут на завод, и к концу месяца уже вся партия поступит на переработку", — говорится в сообщении Тищенко, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Как отметил пресс-секретарь, это вторая танкерная поставка американской нефти в Белоруссию. "Сорт, поставленный в этот раз, специально разработан в качестве аналога российского Urals для европейских НПЗ", — уточнил Тищенко.

В настоящее время Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на два своих НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия также работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе. В частности, Минск с начала 2020 года закупал нефть из Азербайджана, Норвегии, Саудовской Аравии и США.