МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Капитальные затраты Saudi Aramco в 2021 году ожидаются существенно ниже предыдущего прогноза в 40-45 миллиардов долларов, сообщил финансовый директор компании Халид аль-Даббах в ходе телефонной конференции.

"Сейчас никто не может точно определить эффект, который пандемия коронавируса окажет на экономическую активность и спрос на энергоресурсы, особенно в долгосрочной перспективе. Наш план по капитальным затратам на 2021 год сейчас находится на пересмотре. Но капзатраты в 2021 году ожидаются значительно ниже уровня нашего предыдущего прогноза в 40-45 миллиардов долларов", — заявил он.

Представитель Saudi Aramco отметил, что в снижении затрат компании поможет самая низкая в отрасли капиталоемкость добычи — 4,7 доллара за баррель нефтяного эквивалента.

В своем сообщении о финансовых результатах за первое полугодие Saudi Aramco указала, что сохраняет прогноз по объему капитальных затрат в 2020 году на уровне 25-30 миллиардов долларов, но ждет их ближе к нижнему уровню диапазона. Во втором квартале капзатраты Aramco составили 6,2 миллиарда долларов, а всего в первом полугодии — 13,6 миллиарда.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.