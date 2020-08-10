МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Норвегия сокращает объемы поставок на рынок нефти, ограничивая добычу на шельфе Северного моря, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на планы отгрузки.

Согласно данным Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD), средний дневной объем добычи нефти в Норвегии в июне составил 1,543 миллиона баррелей в день, что на 12% ниже майского уровня. По последним данным Международного энергетического агентства (МЭА), в мае добыча нефти в Норвегии составляла 1,76 миллиона баррелей в сутки.

Согласно графикам, на которые ссылается агентство, в сентябре объемы поставок нефти Норвегией упадут на 261 тысячу баррелей в сутки. При этом основное снижение объемов будет с месторождения Johan Sverdrup в Северном море.

В апреле текущего года министр энергетики страны Тина Бру сообщала, что нефтедобыча в Норвегии по плану сократится на 250 тысяч баррелей в сутки в июне и на 134 тысячи — во второй половине года. Кроме того, запуск добычи на некоторых месторождениях будет отложен до будущего года.

Норвегия официально не участвует в сокращении добычи, организованном по сделке ОПЕК+, однако, обязалась сократить добычу и оказать помощь альянсу в предотвращении избытка на мировом рынке нефти.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс снижает добычу уже на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее выйдет на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.