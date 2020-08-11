МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Российская Федерация за январь-июнь 2020 года поставила в США рекордное количество нефтепродуктов. Как пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС), за полгода было поставлено свыше 9 млн тонн на общую сумму в $2,2 млрд.

По сравнению с первым полугодием прошлого 2019 года, когда поставки составили 4 млн тонн, экспорт увеличился в 2,3 раза и достиг максимального уровня с 2004 года.

В то же время на США за полгода пришлось свыше 12% всего экспорта нефтепродуктов России.

Общий показатель российского экспорта составил 74,63 млн тонн нефтепродуктов.

На первом месте оказались Нидерланды: в эту страну Россия поставила 12,19 млн тонн нефтепродуктов, что составляет 16,3% от общего объема.

Третье место — у Мальты — 4,4 млн тонн.