МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Поставки нефти в Китай снизились в июле по сравнению с июнем, когда импорт нефти достиг рекордного показателя – 12,94 млн барр./сут. (53,18 млн тонн).

По данным Главного таможенного управления КНР, в прошлом месяце поставки сократились на 6,7% относительно июня – до 12,08 млн барр./сут. (51,29 млн тонн), но по сравнению с июлем 2019 года выросли на 25%.

Импорт нефти в Китай остается выше 12 млн барр./сут. второй месяц подряд благодаря большим объемам нефти, закупленным в период низких цен, но до сих пор не поступившим в страну.

После обвала цен в марте, китайские компании на всех рынках – включая Европу – начали активно скупать подешевевшую нефть, которая доставлялась в Китай по морю. Однако китайские порты не справляются с большим количеством прибывших танкеров, поэтому многие из них в ожидании разгрузки скопились вблизи побережья страны.

Согласно данным таможни КНР, импорт начал быстро расти с апреля. В марте объем поставок нефти в Китай составил всего 9,72 млн барр./сут.

В агентстве S&P Platts считают, что снижение поставок в июле произошло из-за сокращения объемов производства на НПЗ, принадлежащих государственным компаниям. Частные НПЗ, наоборот, в прошлом месяце увеличили первичную переработку до рекордного уровня – 4,68 млн барр./сут., что на 280 тыс. барр./сут. больше, чем в июне.

В январе-июле 2020 года импорт нефти в страну составил 320,04 млн тонн(10,97 млн барр./сут.) – на 11,6% больше по сравнению с тем же периодом 2019 года. Но китайские потребители за нефть, поставленную в течение семи месяцев этого года, заплатили $138,89 млрд — на 23,7% меньше, чем годом ранее.

Эксперты S&P Platts ожидают, что в августе импорт нефти в Китай составит около 12 млн барр./сут., поскольку вблизи китайского побережья все еще находятся много неразгруженных танкеров.

Согласно данным Kpler – компании, отслеживающей движение нефтеналивных судов – количество нефти в этих танкерах в начале прошедшей недели достигало 79,16 млн барр. – в четыре раза больше, чем в мае 2020 года. Однако объем уменьшился по сравнению с неделей, начавшейся 29 июня, когда в ожидающих разгрузки танкерах находилось 88,61 млн барр. нефти.

Эксперты S&P Platts прогнозируют значительное снижение импорта в сентябре-октябре, поскольку из-за больших запасов сырья внутри страны китайские компании снизили закупки партий нефти с отгрузкой в августе.

РОСТ ЭКСПОРТА НЕФТЕПРОДУКТОВ

Согласно данным китайской таможни, экспорт нефтепродуктов из Китая в июле упал до 3,21 млн тонн – самого низкого объема за последние три с половиной года. В июне-мае поставки китайских нефтепродуктов за рубеж достигали 3,88-3,89 млн тонн.

Ряд НПЗ, принадлежащих Sinopec и PetroChina, в прошлом месяце отказались от экспорта, поскольку реализация нефтепродуктов в Китае приносит более высокую прибыль, несмотря на большое количество запасов внутри страны.

Китайская таможня не предоставляет данные о видах нефтепродуктов, которые экспортируются или импортируются в страну, но от источников внутри страны известно, что вывозится в основном автомобильный бензин, дизельное топливо и авиационный керосин, а ввозится – мазут и прямогонный бензин.

Экспорт нефтепродуктов в январе-июле снизился на 2,7% относительно того же периода годом ранее – до 36,97 млн тонн.

Импорт продуктов нефтепереработки упал в июле до 1,91 млн тонн – самого низкого показателя за последние 12 месяцев. Экспорт превысил импорт на 1,3 млн тонн. В июне превышение экспорта над импортом составило 378 тыс. тонн. Китай упрочил свое положение как нетто-экспортер нефтепродуктов.