МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров во вторник заявил, что Москва продолжает вести контакты с Вашингтоном, несмотря на ситуацию с санкционными угрозами в отношении проекта "Северный поток 2", этого требует прагматизм.

"Мы продолжаем контакты с Соединенными Штатами, потому что прагматизм требует сохранения контактов. Мы прекрасно видим, как Вашингтон оперирует на международной арене, не стесняясь никаких методов, что подтверждается и ситуацией вокруг "Северного потока 2", — сказал Лавров на встрече с главой МИД ФРГ Хайко Маас во вторник в Москве.

США не видят никаких "краев" в применении односторонних ограничительных мер, заявил Лавров, комментируя журналистам решение США о санкциях против "Северного потока 2".

"Экстерриториальные санкции, как и в принципе односторонние санкции, к которым, к сожалению, прибегают не только США, но и Евросоюз, считаем неправомерными. Евросоюз, продвигая свои односторонние санкции, вместе с тем от их экстерриториального применения, воздерживается, в отличие от США. США здесь не видят никаких красных линий, никаких краев", — заявил Лавров на на пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маас во вторник в Москве.

Он добавил, что США преследуют "без всякого дипломатического оформления грубо одну цель: иметь возможность и право делать все, что им заблагорассудится и в мировой политике, и в мировой экономике".

В свою очередь глава МИД Германии, говоря о санкциях США против "Северного потока 2", заявил, что это решение страны, где покупать энергоносители. Никто не может извне диктовать Берлину это.

Ранее во вторник компания Uniper заявила, что из-за разработки со стороны властей США выросла вероятность того, что российский газопрвоод "Северный поток 2" либо будет задержан, либо не будет завершен вовсе.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.