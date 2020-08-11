МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на 2020 год до 41,42 доллара за баррель с прежних 40,5 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

На 2021 год прогноз по стоимости нефти марки Brent при этом понижен, до 49,53 доллара с 49,7 доллара за баррель.

Кроме того, прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2020 год увеличен до 38,5 доллара за баррель против июльской оценки в 37,55 доллара, а на 2021 год — понижен до 45,53 доллара за баррель с 45,7 доллара.

ДОБЫЧА В США И В МИРЕ

Минэнерго США уменьшило, по сравнению с оценкой июля, прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 370 тысяч баррелей в сутки, до 11,26 миллиона, и увеличило на 2021 год — на 130 тысяч баррелей, до 11,14 миллиона баррелей в день, следует из данных EIA.

В июле минэнерго повышало прогноз по добыче нефти на эти годы.

Мировая добыча нефти во втором квартале составляла 91,8 миллиона баррелей в сутки, а затем она снизится до 90,4 миллиона в третьем квартале, следует из данных EIA.

"По оценкам EIA, во втором квартале 2020 года добыча нефти в мире составила в среднем 91,8 миллиона баррелей в сутки, что на 8,6 миллиона баррелей меньше, чем годом ранее. Это снижение отражает добровольное сокращение добычи странами ОПЕК+, а также сокращение буровой деятельности и добычи в США из-за низких цен на нефть", — сообщается в докладе.

Также, согласно прогнозу минэнерго США, мировая добыча продолжит снижаться, до, в среднем, 90,4 миллиона баррелей в сутки в третьем квартале, а затем вырастет до среднегодового уровня в 99,4 миллиона в 2021 году.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 12,25 миллиона баррелей в сутки.

МИРОВОЙ СПРОС

Мировой спрос на нефть в июле составлял 93,4 миллиона баррелей в сутки против 85 миллионов во втором квартале, сообщается в докладе.

"По оценкам EIA, средний спрос на нефть и жидкие углеводороды в мире составил 93,4 миллиона баррелей в сутки в июле. Спрос снизился на 9,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с июлем 2019 года, но вырос со среднего значения второго квартала 2020 года в 85 миллионов баррелей в сутки", — говорится в докладе.

Минэнерго США сохранило прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году на 8,1 миллиона баррелей в сутки, показатель составит примерно 93,1 миллиона баррелей в сутки.

"По прогнозу EIA, потребление нефти в мире составит примерно 93,1 миллиона баррелей в сутки в 2020 году, что на 8,1 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в 2019 году, затем возвратится к росту на 7 миллионов баррелей в сутки в 2021 году", — сказано в докладе.

В июле Минэнерго США спрогнозировало падение показателя на 8,1 миллиона баррелей в сутки, до 92,9 миллиона баррелей в сутки.

Мировые запасы нефти сократятся на 4,2 миллиона баррелей в сутки во втором полугодии, а в 2021 году — ещё на 0,8 миллиона, следует из данных доклада.

"По оценкам EIA, мировые запасы нефти выросли на 6,4 миллиона баррелей в сутки в первой половине 2020 года, и ожидается, что они сократятся на 4,2 миллиона баррелей в сутки во второй половине 2020 года, а затем сократятся на 0,8 миллиона баррелей в сутки в 2021 году", — говорится в докладе.