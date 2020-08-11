МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Экспорт нефти из РФ через порты в августе, по предварительным данным, может вырасти на 1,24 миллиона тонн (285 тысяч баррелей в сутки) относительно прошлого месяца, до 15,15 миллиона тонн (3,57 миллиона баррелей в сутки) на фоне увеличения добычи в стране в рамках нового этапа соглашения ОПЕК+, сообщает международное ценовое агентство Argus.

Показатели повысятся за счет роста отгрузок из балтийских портов — на 1,3 миллиона тонн (300 тысяч баррелей в сутки) по сравнению с уровнем июля, почти до 3,8 миллиона тонн (880 тысяч баррелей в сутки), ожидает агентство.

Вместе с тем цена на Urals, основной российский экспортный сорт нефти, в Северо-Западной Европе с начала августа снизилась на 0,37 доллара за баррель, до максимальной с конца апреля скидки к цене сорта Brent — 0,50 доллара за баррель (cif Роттердам, Нидерланды, цена включает в себя стоимость продукта, страхование и фрахт до порта Роттердам). Стоимость партий сорта объемом 80-100 тысяч тонн в Средиземноморье с начала месяца сохраняется на уровне премии к цене сорта Brent в 0,40 доллара за баррель (cif Аугуста, Италия), уточняет Argus.

Поставки сырья на НПЗ России по трубопроводам в августе также могут вырасти на 410 тысяч тонн (97 тысяч баррелей в сутки) относительно прошлого месяца, до 19,8 миллиона тонн (4,66 миллиона баррелей в сутки) на фоне укрепления спроса на нефтепродукты, заключает агентство.