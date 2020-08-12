МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. ОПЕК немного ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2020 году, снова ожидает падения на 9,1 миллиона баррелей в сутки, при этом в 2021 году продолжает ожидать рекордно высокий рост спроса в 7 миллионов баррелей в сутки, говорится в августовском докладе организации.

"В 2020 году прогнозируется снижение мирового спроса на нефть на 9,1 миллиона баррелей в сутки, это на 0,1 миллиона баррелей в сутки хуже прогноза прошлого месяца", — говорится в докладе.

Теперь, по прогнозу ОПЕК, спрос на нефть в 2020 году составит 90,6 миллиона баррелей в сутки.

Как поясняется, ухудшение прогноза произошло главным образом из-за снижения уровня экономической активности в нескольких крупных странах, не входящих в ОЭСР.

"В 2021 году прогнозируется рост мирового спроса на нефть на 7 миллионов баррелей в сутки, прогноз остался неизменным по сравнению с прошлым месяцем", — уточняется в докладе.

В июльском докладе ОПЕК сообщалось, что спрос на нефть в 2021 году частично восстановится по сравнению с текущим годом и покажет рекордно высокий рост в 7 миллионов баррелей в сутки.

Уровень заполнения хранилищ нефти и нефтепродуктов в мире во втором полугодии 2020 года может остаться высоким, необходимо продолжать сокращения добычи этого сырья, говорится в докладе.

"Говоря о будущем, на развитие цен на нефть и нефтепродукты во втором полугодии 2020 года будут по-прежнему влиять опасения относительно второй волны инфекций и роста общемировых запасов нефти. Уровень заполнения хранилищ нефтепродуктами может оставаться высоким из-за слабого спроса на топливо со стороны дорожного и воздушного транспорта, при этом, ожидается, что цены на дизельное топливо, мазут и нафту получат поддержку от секторов в меньшей степени затронутых пандемией, таких как отопление жилых помещений и нефтехимия", — говорится в докладе.

"Это указывает на необходимость постоянных усилий для поддержки восстановления баланса на рынке в отношении предложения путем сокращения добычи производителями ОПЕК и вне ОПЕК, участвующими в декларации о сотрудничестве (сделка ОПЕК+ — ред.), а также добровольного сокращения добычи другими производителями, в отношении спроса — путем оживления мировой экономики благодаря мерам стимулирования, принятым на правительственном уровне", — добавляется в докладе.

Мировая добыча нефти в июле упала на 9,98 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении — до 88,75 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе.

"Предварительные данные показывают, что мировая добыча нефти увеличилась в июле на 1,29 миллиона баррелей в сутки в месячном выражении, до среднего значения 88,75 миллиона баррелей в сутки. Это на 9,98 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в июле прошлого года", — указывает организация.

ОПЕК вместе с тем отмечает, что добыча нефти в мире сейчас растет быстрее спроса.

ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в странах вне организации в 2020 году и теперь ждет ее падения на 3,03 миллиона баррелей в сутки вместо ожидавшихся в июле 3,26 миллиона баррелей в сутки.

Прогноз на 2021 год также повышен: теперь ОПЕК прогнозирует рост добычи вне картеля на 0,98 миллиона баррелей в сутки.

"Прогноз по росту добычи жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2020 году был пересмотрен на 235 тысяч баррелей в сутки по сравнению с оценкой предыдущего месяца, в основном за счет стран ОЭСР Северной и Южной Америки, и теперь ожидается снижение на 3,03 миллиона баррелей в сутки, до среднего уровня в 62,11 миллиона баррелей в сутки", — пишет ОПЕК в августовском докладе.

Прогноз на 2021 год пересмотрен в сторону увеличения на 66 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым докладом. Теперь организация ждет роста мировой нефтедобычи в 2021 году на 0,98 миллиона баррелей в день — до 63,1 миллиона баррелей в сутки.

Ожидается, что основными драйверами роста добычи станут США (0,24 миллиона баррелей в сутки), Канада, Бразилия и Норвегия. При этом большую часть этого увеличения будет представлять собой восстановление сокращенной в 2020 году добычи, а не новые проекты.

Негативными факторами могут стать неопределенность финансовых и логистических аспектов добычи в США, а также высокая вероятность второй волны пандемии COVID-19 во всем мире, говорится в докладе.