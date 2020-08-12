МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Россия в июле выполнила сделку ОПЕК+ на 88% после июньских 90%, сократив добычу только нефти в рамках соглашения на 2,2 миллиона баррелей в сутки — до 8,8 миллиона, следует из данных ежемесячного доклада ОПЕК.

Отмечается, что, по предварительным данным, добыча жидких углеводородов в России (нефти и конденсата) в июле выросла на 0,05 миллиона баррелей в сутки в месячном выражении, до 9,6 миллиона баррелей в сутки. Это на 1,74 миллиона баррелей в сутки меньше уровня прошлого года.

"Добыча только нефти, по предварительным данным, составила в июле 8,8 миллиона баррелей в сутки против 8,75 миллиона баррелей в сутки в июне (фактически), что означает сокращение согласно декларации о сотрудничестве (сделке ОПЕК+ — ред.) в мае на 1,95 миллиона баррелей в сутки, в июне — на 1,98 миллиона баррелей в сутки и в июле на 1,93 миллиона баррелей в сутки по сравнению с апрелем", — говорится в сообщении.

Организация при этом указывает, что общая добыча конденсата в РФ осталась на уровне апреля — 0,8 миллиона баррелей в сутки. Также сообщается, что добыча жидких углеводородов в России в 2020 году, по прогнозам, сократится на 1,13 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении — до 10,32 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что в 2021 году она вырастет на 0,04 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом и составит 10,36 миллиона баррелей в сутки.

Новые договоренности стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+), стартовавшие с мая, подразумевают общее сокращение добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июле от уровня октября 2018 года. При этом Россия, как и Саудовская Аравия, снижает производство нефти с условных 11 миллионов баррелей в сутки, до целевого уровня 8,492 миллиона. В сделке участвует только нефть, без конденсата. Таким образом, из обещанного снижения на 2,508 миллиона баррелей в сутки Россия сократила 2,2 миллиона баррелей в сутки, выполнив сделку ОПЕК+ на 88%.

В свою очередь Минэнерго ранее неоднократно подчеркивало, что методика подсчета показателей в рамках ОПЕК+ у стран соглашения, секретариата ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) зачастую расходится. В начале августа Минэнерго РФ сообщило, что в июле Россия сохранила добычу нефти и процент выполнения сделки ОПЕК+ на близком к июню уровне, когда он составил 99%. Уровень выполнения сделки Россией в мае составлял 96%, сообщал глава министерства Александр Новак. С августа начинает действовать новый этап сделки, согласно которому ее условия смягчаются, и страны ОПЕК+ начинают наращивать объемы производства.