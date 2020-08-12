МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среднем на 2% в среду вечером после публикации данных о запасах этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.18 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,84%, до 45,32 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI — на 2,14%, до 42,5 доллара за баррель.

Рост цен на нефть ускорился после публикации официальных данных о коммерческих запасах нефти в США. За минувшую неделю они (исключая стратегический резерв) снизились на 4,5 миллиона баррелей и составили 514,1 миллиона баррелей. Эксперты ожидали менее сильного снижения показателя — лишь на 2,9 миллиона баррелей.

Кроме того, добыча нефти в США за минувшую неделю уменьшилась на 300 тысяч баррелей в сутки и составила 10,7 миллиона баррелей в день.