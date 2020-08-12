МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Рост нефтяных цен после потрясений на рынке оказывает поддержку сланцевым производителям США, однако восстановления добычи в стране до докризисного уровня стоит ожидать только к 2022 году, говорится в августовском докладе ОПЕК.

Как отмечает картель, с начала ценового кризиса (в марте) около 24 производителей нефти и газа США были вынуждены подать заявление о банкротстве. "Поскольку цены на нефть с тех пор выросли, некоторые американские производители сланцевой нефти демонстрируют признаки возобновления добычи после резкого спада спроса", — говорится в докладе. При этом восстановления добычи сланцевой нефти в США до докризисного уровня ОПЕК ожидает только к 2022 году.

Прогноз роста добычи углеводородов в США на текущий год, несмотря на резкое падение во втором квартале, на 2,7 миллиона баррелей в сутки (в квартальном выражении), был немного пересмотрен ОПЕК в сторону увеличения — на 46 тысяч баррелей в сутки, из-за более высоких ожиданий во втором полугодии. Теперь добыча в США по итогам года ожидается на уровне в среднем 17,1 миллиона баррелей в сутки, что ниже на 1,32 миллиона по сравнению с прошлым годом. А прогноз добычи в США на будущий год не изменился — 17,33 миллиона баррелей в сутки.

"В 2021 году ожидается восстановление мирового спроса на нефть, сигнализирующее о наиболее благоприятной ценовой конъюнктуре на следующий год, что будет способствовать восстановлению предложения стран, не входящих в ОПЕК, особенно в США", — оценивает организация.