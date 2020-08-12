МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Англо-голландская нефтегазовая корпорация Royal Dutch Shell рассматривает вопрос о приобретении 50% акций в нефтегазовом проекте индийской Nayara Energy стоимостью в 9 миллиардов долларов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Крупная нефтегазовая компания Royal Dutch Shell планирует купить 50% акций у индийской компании Nayara Energy в ее нефтехимическом проекте стоимостью 9 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что, по словам источника, Shell и Nayara подписали меморандум о взаимопонимании и договорились создать совместное предприятие для реализации нефтехимического проекта.

Кроме того, в сообщении уточняется, что установка парового этиленового крекинга и связанных с ним установок будут стоить 8-9 миллиардов долларов и будут построены через пять лет.

Nayara, по данным агентства, также планирует увеличить мощности своего НПЗ с 400 тысяч баррелей в сутки до 920 тысяч, что обойдется компании в 1,3 триллиона рупий (17,3 миллиарда долларов). Вопрос о расширении НПЗ, по данным агентства, будет обсуждаться министерством окружающей среды Индии 29-30 августа.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.