СМИ: Shell планирует купить 50% акций в проекте индийской Nayara за $9 млрд
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Англо-голландская нефтегазовая корпорация Royal Dutch Shell рассматривает вопрос о приобретении 50% акций в нефтегазовом проекте индийской Nayara Energy стоимостью в 9 миллиардов долларов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Крупная нефтегазовая компания Royal Dutch Shell планирует купить 50% акций у индийской компании Nayara Energy в ее нефтехимическом проекте стоимостью 9 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что, по словам источника, Shell и Nayara подписали меморандум о взаимопонимании и договорились создать совместное предприятие для реализации нефтехимического проекта.
Кроме того, в сообщении уточняется, что установка парового этиленового крекинга и связанных с ним установок будут стоить 8-9 миллиардов долларов и будут построены через пять лет.
Nayara, по данным агентства, также планирует увеличить мощности своего НПЗ с 400 тысяч баррелей в сутки до 920 тысяч, что обойдется компании в 1,3 триллиона рупий (17,3 миллиарда долларов). Вопрос о расширении НПЗ, по данным агентства, будет обсуждаться министерством окружающей среды Индии 29-30 августа.
Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.
https://1prime.ru/energy/20200812/831904671.html