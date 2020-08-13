АНАДЫРЬ, 13 авг — ПРАЙМ. Никаких резких предложений по изменению сделки ОПЕК+ сейчас не рассматривается, в том числе ее дополнительное смягчение до января 2021 года, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Никаких таких, на мой взгляд, резких каких-то движений, предложений дополнительных никто не предлагает", — ответил Новак на вопрос о возможных новых дополнительных смягчениях по сделке ОПЕК+ до января 2021 года.

На предстоящем заседании министерского комитета по мониторингу ОПЕК+, участники сделки должны оценить исполнение соглашения за июль и подтвердить, что в августе страны начали исполнять новые обязательства по постепенному наращиванию добычи нефти, отметил министр.

Он также сообщил, что страны ОПЕК+ обсуждают перенос заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) с 18 августа на 19 августа. В июле по итогам заседания ОПЕК+ министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман сообщал, что следующие встречи техкомитета и министерского комитета ОПЕК+ назначены на 17 и 18 августа соответственно.

"У нас сейчас рассматривается вопрос проведения мониторингового комитета 19 числа, не 18", — сказал Новак.

Страны ОПЕК+ ранее решили проводить заседания JMMC ежемесячно до конца 2020 года из-за волатильной ситуации на рынке. Председателями комитета являются главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс снижает добычу уже на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее выйдет на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.