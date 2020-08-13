МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило оценку падения спроса на нефть в 2020 году по отношению к прошлому году до 8,1 миллиона баррелей в сутки с 7,9 миллиона баррелей в день, по итогам года спрос может составить 91,9 миллиона баррелей в сутки, что на 140 тысяч ниже прошлого прогноза, говорится в августовском докладе организации.

"Мировой спрос на нефть, как ожидается, составит 91,9 миллиона баррелей в сутки в 2020 году, что на 8,1 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в прошлом году. В этом отчете мы снижаем наш прогноз на 2020 год на 140 тысяч баррелей в сутки", — отмечается в докладе.

"Сохраняющаяся неопределенность в отношении спроса, вызванная COVID-19, и возможность увеличения объема добычи означают, что балансировка нефтяного рынка остается хрупкой", — сообщается в докладе.

МЭА понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2021 году на 240 тысяч баррелей в сутки, до 97,1 миллиона баррелей в сутки из-за слабости авиационного сектора.

"Мы пересмотрели в сторону понижения нашу оценку глобального спроса на 2021 год на 240 тысяч баррелей в сутки, до 97,1 миллиона баррелей в сутки, главным образом из-за слабости авиационного сектора", — отмечается в докладе.

МЭА повысило прогноз на 2020 год по предложению нефти странами вне ОПЕК, ожидает падения в годовом выражении на 2,8 миллиона баррелей в сутки вместо 3 миллионов, говорится в докладе.

Согласно данным агентства, добыча вне ОПЕК в 2020 году ожидается на уровне 62,8 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, снижение составит 2,8 миллиона баррелей в сутки с уровня 2019 года в 65,6 миллиона баррелей в сутки.

В июльском докладе МЭА сообщала, что прогнозирует падение добычи странами вне ОПЕК на 3 миллиона баррелей в сутки, до 62,6 миллиона баррелей в сутки.

По данным МЭА, добыча нефти в мире в июле выросла к прошлому месяцу на 2,5 миллиона баррелей в сутки после того, как в июне достигла девятилетнего минимума.

"Мировая добыча нефти выросла в июле на 2,5 миллиона баррелей в сутки, до 90 миллионов баррелей в сутки после того, как Саудовская Аравия прекратила добровольное сокращение на 1 миллион баррелей в сутки, ОАЭ превысили свой целевой уровень по ОПЕК+, а добыча в США начала восстанавливаться", — сообщается в докладе.

В июльском докладе МЭА сообщала, что мировая добыча нефти в июне упала на 2,4 миллиона баррелей в сутки, до девятилетнего минимума в 86,9 миллиона баррелей в сутки.

"В то время как ОПЕК+ в этом месяце ослабляет сокращения добычи почти на 2 миллиона баррелей в сутки, а другие производители восстанавливают утерянные объемы, компенсированные сокращения за предшествующее перепроизводство в рамках ОПЕК+ могут сохранить в августе мировую добычу на стабильном уровне", — также прогнозирует МЭА.