МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Несмотря на постепенное восстановление добычи нефти в США с уровней мая, падение по итогам года все же ожидается рекордным — на 2,2 миллиона баррелей в сутки, говорится в августовском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Что касается США, даже если исходить из того, что добыча восстанавливается с низких уровней в мае, падение по итогам 2020 года все равно будет рекордным по сравнению с любым другим производителем, на уровне 2,2 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.

"Для сравнения, Саудовская Аравия покажет снижение на 0,7 миллиона баррелей в сутки, а Россия на 1,4 миллиона баррелей в сутки", — добавляется в отчете.