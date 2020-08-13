МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ в июле выполнил условия новой сделки по сокращению добычи на 89%, при этом Россия исполнила свои обязательства на 96%, а Саудовская Аравия — на 102%, говорится в августовском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Саудовская Аравия увеличила добычу нефти в июле на 890 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем — до 8,44 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, с учетом добровольного сокращения в мае-июне страна перевыполнила свои обязательства по сокращению добычи нефти в июле на 2%.

Россия в июле увеличила добычу без учета конденсата по сравнению с июнем на 10 тысяч баррелей в сутки — до 8,6 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, РФ недовыполнила сделку ОПЕК+ на 4%.