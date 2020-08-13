МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Кувейт установил экспортные цены на сентябрьскую нефть, будет продавать нефть в Азию с премией в 70 центов за баррель, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на прайс-лист.

"Кувейт установил экспортную сентябрьскую цену на нефть для Азии с премией в 70 центов за баррель" — говорится в сообщении.

При этом сентябрьская нефть для Северо-Западной Европы будет продаваться с дисконтом в 1,35 доллара за баррель, пишет агентство. Странам Средиземноморского региона Кувейт будет продавать нефть в сентябре с дисконтом в 10 центов за баррель.

Ранее в августе ОАЭ и Саудовская Аравия объявили о снижении цен на свою сентябрьскую нефть. В частности, саудовская государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco снизила цену на нефть марки Arab Light для импортеров из Азии на 30 центов за баррель.