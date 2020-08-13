МИНСК, 13 авг — ПРАЙМ. Два НПЗ в Белоруссии за 2020 год планируют суммарно переработать не менее 16-16,5 миллионов тонн нефти, сообщил в четверг глава госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

В последние годы объем переработки белорусских НПЗ — ОАО "Нафтан" и Мозырского НПЗ – складывается по-разному, в частности, переработалось 16 миллионов тонн, 18 миллионов тонн и 21 миллион тонн нефти.

"Во втором полугодии мы переработаем на 3 миллиона тонн нефти больше, чем в первом… Всего за текущий год белорусские НПЗ планируют переработать не менее 16-16,5 миллионов тонн нефти", — приводит слова Рыбакова агентство Белта.