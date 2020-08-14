МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. "Роснефть" снизила поставки нефти в дальнее зарубежье в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,6%, до 61,8 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.

Во втором квартале этот показатель составил 25,8 миллиона тонн, в том числе поставки сырья в восточном направлении достигли 14,9 миллиона тонн, или 57,8% от общего объема реализации нефти в страны дальнего зарубежья, уточняет "Роснефть".

Экспорт нефти из России в страны дальнего зарубежья в первом полугодии составил 52,2 миллиона тонн, сократившись на 4,8% год к году. Во втором квартале он достиг 24,2 миллиона тонн, при этом доля поставок по контрактам от года и выше составила около 90% указанного объема, добавляется в сообщении.

Также по итогам первого полугодия "Роснефть" реализовала 52,7 миллиона тонн нефтепродуктов, что на 1,7% выше год к году, в том числе во втором квартале — 24,3 миллиона тонн. Их реализация в страны дальнего зарубежья в первом полугодии выросла на 12,2% год к году и достигла 32,2 миллиона тонн.

Объем топлива, экспортированного в дальнее зарубежье из России, составил 25,1 миллиона тонн, увеличившись на 17,3% год к году. В том числе во втором квартале было поставлено 12,2 миллиона тонн нефтепродуктов. Их реализация на внутреннем рынке в первом полугодии составила 17,7 миллиона тонн, в странах СНГ – 1,9 миллиона тонн, говорится в сообщении.

При этом "Роснефть" в отчетном периоде продолжила наращивать производство малосернистого остаточного судового топлива RMLS 40, соответствующего введенным с начала 2020 года требованиям Международной морской организации (IMO). В частности, к выпуску данного вида топлива приступил Сызранский НПЗ.

Как сообщает компания, в первом полугодии в адрес конечных потребителей – отечественных и иностранных судовладельцев – было поставлено 747 тысяч тонн бункерного топлива, в том числе 646 тысяч тонн судового топлива с пониженным содержанием серы, которое полностью соответствуют требованиям MARPOL.