МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Экспорт нефти Венесуэлой в августе вырастет до четырехмесяного максимума, в то время как добыча за неделю упала до минимума, сообщает агентство Блумберг.

"Экспорт сырой нефти в августе должен достичь четырехмесячного максимума, по крайней мере, 325 тысяч баррелей в день, в основном из-за обмена дизельного топлива на нефть, которое до сих пор не подпадало под санкции США", — говорится в сообщении.

При этом, согласно данным агентства, добыча за неделю, закончившуюся 5 августа, упала примерно до 101 тысячи баррелей в день. Добыча в Венесуэле в июле, по данным ОПЕК, составляла 339 тысяч баррелей в сутки.

Агентство пишет, что данная ситуация становится возможной благодаря хранилищам нефти. "В этом месяце в резервуарах в порту Хосе и нефтеперерабатывающих предприятий содержится порядка 15,6 миллиона баррелей, что эквивалентно 48 дням экспорта", — отмечает издание. Запасы увеличились из-за падения спроса на топливо из-за пандемии.

Основная часть экспорта в этом месяце, по оценкам отчетов о доставке и по данных отслеживания судов, будет состоять из обмена дизельным топливом с нефтеперерабатывающими предприятиями, включая индийскую Reliance Industries, испанскую Repsol и итальянскую Eni. Китай, который раньше был крупнейшим покупателем нефти из латиноамериканской страны, по оценкам Блумберга, будет получать 54,8 тысячи баррелей в день, что является самым низким показателем примерно за три года.

Ранее в этом году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года. США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.