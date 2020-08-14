МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Среднесуточная добыча нефти "Роснефти" в начале августа увеличилась более чем на 6% по сравнению с июлем и превысила 536 тысяч тонн, сообщил первый вице-президент компании Дидье Касимиро.

"По мере ослабления введенных ограничений (в рамках нового этапа соглашений ОПЕК+ — ред.) мы оперативно восстанавливаем производственные объемы. Суточная добыча (нефти — ред.) компанией в июле составила 504 тысячи тонн, а уже в первых числах текущего месяца превысила 536 тысяч тонн, увеличившись более чем на 6%", — сказал Касимиро в ходе телефонной конференции компании.