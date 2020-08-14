МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Текущие ценовые условия нефтяного рынка позволяют "Роснефти" инвестировать в новые проекты, заявил в ходе телеконференции первый вице-президент компании Дидье Касимиро.

"Соглашение ОПЕК+ накладывает на нас определенные ограничения в части объемов добычи в краткосрочной перспективе, однако текущие ценовые условия являются достаточно благоприятными для наших инвестиций в новые проекты", — сказал он.

"Роснефть" ожидает, что объем капитальных затрат компании в 2021 году составит около 1 триллиона рублей, заявил советник по стратегическому планированию и инвестициям в ранге вице-президента компании Алексей Салин.

"Ориентир по капзатратам на следующем уровне: он составляет примерно тот же уровень, что у нас был на текущий год до возникших внешних ограничений — в виде COVID, снижения спроса, — соответственно, будет составлять порядка 1 триллиона рублей", — сказал Салин, отвечая на вопрос об уровне капитальных затрат "Роснефти" в 2021 году.