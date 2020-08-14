МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роснефти" по РСБУ в первом полугодии составила 21,488 миллиарда рублей, сократившись за год в 7,7 раза, говорится в материалах компании.

Выручка в годовом выражении снизилась в 1,5 раза, до 2,279 триллиона рублей, валовая прибыль уменьшилась вдвое, до 475,126 миллиарда.

Ранее в пятницу "Роснефть" сообщила, что чистый убыток компании, приходящийся на акционеров, по МСФО в первом полугодии составил 113 миллиардов рублей против прибыли в 325 миллиардов годом ранее, при этом во втором квартале прибыль компании составила 43 миллиарда рублей.