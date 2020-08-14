МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут сократить переработку из-за протестов граждан, наблюдающихся сейчас в стране, считает международное ценовое агентство Argus.

"Управление Мозырского НПЗ (цех №16) письменно заявило 14 августа о планах проведения забастовок ежедневно с 12.00 до 15.00 местного времени начиная с 20 августа в течение неопределенного срока, сообщили участники рынка. Они опасаются, что это может привести к снижению объемов производства", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается также, что сотрудники Новополоцкого завода с 14 августа присоединились к протестам, но на предприятии в текущем месяце ведется плановый ремонт. По неподтвержденным данным агентства, рабочие Новополоцкого НПЗ согласились не начинать забастовку до 17 августа. Добавляется, что компания "Белнефтехим" официально не комментирует сложившуюся ситуацию.

Как сообщил Argus официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин, в данный момент ситуация в Белоруссии не повлияла на объемы поставок нефти из России в эту страну, транзит по трубопроводу "Дружба" продолжается в нормальном режиме.

"Отгрузки нефти из России на белорусские заводы по системе "Транснефти" в текущем месяце ожидаются на запланированном ранее уровне: на Мозырский НПЗ будет поставлено 844 тысячи тонн, а на Новополоцкий — 295 тысяч тонн. По данным трейдеров, бензин, дизельное топливо, битум, а также сжиженный углеводородный газ отгружались с белорусских заводов по состоянию на 14 августа по плану", — также говорится в сообщении.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано.