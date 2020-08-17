МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ официально перенесено с 18 на 19 августа, оно пройдет в режиме видеоконференции, сообщили в ОПЕК.

Ранее о том, что такая возможность обсуждается, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Двадцать первое заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое изначально планировалось провести 18 августа, теперь состоится в среду, 19 августа, в режиме видеоконференции", — говорится в сообщении организации.

Начало заседание запланировано на 17.00 мск.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.