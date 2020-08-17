МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Австралийская нефтяная компания Woodside воспользуется преимущественным правом покупки 40% в проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) на шельфе Сенегала, в который ранее собирался войти "Лукойл", говорится в сообщении британской Cairn Energy PLC.

"В дополнение к нашему заявлению от 27 июля о продаже доли в месторождении Sangomar на шельфе Сенегала "Лукойлу", компания Woodside воспользовалась преимущественным правом на тех же условиях", — говорится в сообщении.

"Если ни один из участников СП не воспользуется преимущественным правом до дедлайна, которым обозначено 26 августа, тогда Woodside целиком приобретет всю долю Cairn в проекте", — также сообщает Cairn.

В конце июля "Лукойл" заявил, что приобретает 40% в проекте RSSD за 300 миллионов долларов у Cairn Energy PLC. Соглашение, которое подписали стороны, предусматривало возможную выплату бонуса в адрес Cairn в размере до 100 миллионов долларов после начала добычи. Но затем появилось сообщение в СМИ о том, что оператор проекта, компания Woodside, может заблокировать участие "Лукойла" в этой разработке.

Суммарная площадь блоков, входящих в проект, составляет 2212 квадратных километров. Блоки расположены на глубоководном шельфе Сенегала в 80 километрах от берега. В пределах блоков открыто два месторождения: Sangomar и FAN.

По оценкам "Лукойла", извлекаемые запасы углеводородов месторождения Sangomar составляют около 500 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, запуск месторождения планируется в 2023 году с проектным уровнем добычи нефти пять миллионов тонн в год. Проект RSSD реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта является компания Woodside с долей 35%, другие партнеры — компания FAR (15%) и госкомпания Petrosen (10%).