МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Начались поставки в Белоруссию американской нефти сорта White Eagle. США стремятся вытеснить Россию с европейского рынка энергоносителей. Россия остается основным поставщиком нефти в Белоруссию, но "Белнефтехим" продолжит закупки нефти из альтернативных источников. Польша планирует расширить свое присутствие на рынке энергоносителей Восточной Европы за счет Белоруссии.

White Eagle в Белоруссии

Американская нефть сорта White Eagle Blend (смесь "Белый орел") начала поступать на Новополоцкий НПЗ в Белоруссии. Ранее в литовский порт Клайпеда прибыл и встал под разгрузку танкер с 76 тыс. тонн этого сорта. Из Клайпеды на белорусский НПЗ нефть доставляется по железной дороге.

Экспорт нефти из США в Белоруссию является составной частью масштабного польско-американского проекта, целью которого является вытеснение России с рынка энергоносителей Восточной Европы.

White Eagle создан в США и представляет собой смесь трех сортов нефти – двух американских и одного канадского. Качественные характеристики этой смеси соответствуют Urals. Поставляет White Eagle в Европу компания 3 Seas Energy – совместное предприятие американской Getka и польской Unimot. Название сорта имеет символическое значение, белый орел изображен на государственном гербе Польши.

Обещания Помпео

В начале февраля состоялся официальный визит госсекретаря США Майкла Помпео в Минск. Во время визита Помпео встретился с президентом РБ Александром Лукашенко и пообещал обеспечить все энергетические потребности Белоруссии. Визит госсекретаря США ознаменовал начало экономического и политического сближения между Вашингтоном и Минском. "Белый орел" - американский подарок для белорусского Батьки

"Соединенные Штаты хотят помочь Беларуси построить свою суверенную страну… Наши производители энергоресурсов уже сейчас готовы поставить 100% необходимой вам нефти по конкурентным ценам. Мы – крупнейшие производители энергоносителей в мире. Обратитесь к нам, это все что вам нужно сделать", — хвастливо заявил Помпео после встречи с Лукашенко.

Инициатором сотрудничества в области энергетики между Вашингтоном и Минском при активном участии Варшавы стал министр иностранных дел РБ Владимир Макей – основной проводник прозападной политики в белорусском правительстве.

Визит Помпео состоялся во время очередного конфликта между Москвой и Минском по поводу цен на российские энергоносители.

Альтернативная нефть

В конце прошлого года российские нефтяные компании и "Белнефтехим" не смогли договориться о цене на российскую нефть, которая будет поставляться на белорусские НПЗ в 2020 году. По заведенной традиции спор между хозяйствующими субъектами был вынесен на межгосударственный уровень. Договоренности достичь не удалось, и с 1 января 2020 года поставки нефти из России в Белоруссию практически прекратились. Единственным российским поставщиком нефти в Белоруссию стала группа "Сафмар", подконтрольная Михаилу Гуцериеву. В январе на белорусские НПЗ было поставлено всего 500 тыс. тонн нефти из России вместо 2 млн тонн, предусмотренных межправительственным соглашением. Позже поставки российской нефти возобновились, но Минск не отказался от закупок сырья из альтернативных источников.

Кроме России в первом полугодии нефть в Белоруссию поступала из Азербайджана, Саудовской Аравии, Норвегии, Казахстана (через азербайджанскую SOCAR Trading), а после визита Помпео в Минск – из США. Первая партия американской нефти в объеме 77 тыс. тонн была поставлена в Белоруссию в начале июня. Согласно официальному сообщению Госдепа США, поставка была осуществлена американским трейдером United Energy Trading при содействии Getka и Unimot.

В январе-июне этого года совокупный импорт нефти в Белоруссию составил 6,15 млн тонн. Из России по трубопроводам было поставлено 4,65 млн тонн – почти вдвое меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года. Кроме того, около 500 тыс. тонн российской нефти было доставлено по железной дороге. Из альтернативных источников Минск закупил около 1 млн тонн. Крупнейшим альтернативным поставщиком стал Азербайджан.

По словам Андрея Рыбакова, главы концерна "Белнефтехим", в настоящее время обеспечен высокий уровень загрузки белорусских НПЗ, и до конца года планируется переработать 16,0-16,5 млн тонн.

"Мы продолжаем на системной и постоянной основе работу по альтернативной нефти", — особо подчеркнул глава концерна.

Концерн "Белнефтехим" – крупнейший производственный комплекс Белоруссии, на долю которого приходится более 30% промышленного производства страны. Основным активом концерна являются два НПЗ, совокупной мощностью 24 млн т/г.

Минск не намерен отказываться от альтернативной нефти, несмотря на то, что она значительно дороже российской. В белорусском правительстве считают, что альтернативная нефть является эффективным средством давления на Москву, которое позволяет добиваться значительных скидок на российские энергоносители и других преференций в экономических отношениях с Россией.

Польско-американские планы под угрозой

Сейчас Помпео грозится лишить Минск американской нефти. Вашингтон также способен отрезать Белоруссию от других источников альтернативной нефти, но серьезного экономического ущерба это не нанесет. Белоруссия не успела подсесть на польско-американскую нефтяную иглу. Россия по-прежнему является основным поставщиком энергоносителей в Белоруссию, на которого можно положиться, несмотря на постоянные трения между Москвой и Минском.

Несмотря на угрозы Помпео, Рыбаков считает, что Белоруссия может рассчитывать на долгосрочное сотрудничество со всеми поставщиками нефти, в том числе из США.

Прекращение экспорта нефти из США в Белоруссию поставит крест на планах Польши стать основным распределителем американских энергоносителей в Восточной Европе. Поставки White Eagle в Белоруссию через Клайпеду возможны только на начальном этапе, поскольку из-за высоких транспортных издержек, связанных с перевалкой в порту и перевозкой по железной дороге, являются экономически малопривлекательными.

По словам руководителей 3 Seas Energy, в дальнейшем планировалось осуществлять поставки через польский Гданьск и далее в Белоруссию по нефтепроводу "Дружба". Для этого предполагалось использовать в реверсном режиме одну из веток "Дружбы". Даже в случае прекращения экспорта нефти из США, поставщиками могли стать ближневосточные страны – прежде всего Саудовская Аравия, основной конкурент России на мировом нефтяном рынке.

США используют Польшу для вытеснения Россию с рынка энергоносителей Восточной Европы. По замыслу Вашингтона, Польша должна стать барьером на пути экспорта нефти и газа из России в западном направлении и одновременно с этим распределителем энергоносителей из США и других альтернативных источников в странах Восточной Европы.

Интересы Варшавы

Польша также использует поддержку США в своих интересах и ведет активную экспансию на энергетическом рынке Восточной Европы. Польская PKN Orlen поставила под полный контроль нефтепереработку в Чехии и Литве. Завершается процесс слияния PKN Orlen с другой польской энергетической компанией Lotos Group. Если это произойдет, то PKN Orlen станет крупнейшей нефтеперерабатывающей компанией Восточной Европы.

Unimot быстро расширяет свое присутствие на топливном рынке Украины. Польская компания не только осуществляет оптовые поставки моторного топлива и сжиженного газа на украинский рынок, но и занимается их розничной реализацией через сеть АЗС под брендом AVIA. В прошлом году Unimot подала заявку на участие в конкурсе на право разрабатывать газовые месторождения в Харьковской области на условиях СРП.

На украинском рынке моторного топлива PKN Orlen и Unimot конкурируют с "Белнефтехимом" и не заинтересованы в развитии белорусского концерна. Более того, существуют планы поглощения "Белнефтехима" польскими компаниями в случае проведения приватизации в Белоруссии.

Закупки "Белнефтехимом" нефти из альтернативных источников, часто вопреки экономической целесообразности, осуществлялась в рамках проводимой Лукашенко политики "многовекторности". Такая политика довела Белоруссию до кризиса, а что ждет "Белнефтехим"?