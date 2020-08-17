ВАШИНГТОН, 17 авг — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел США, в ведении которого находятся вопросы недропользования, в понедельник одобрило программу по добычи нефти и газа в Арктическом национальном заповеднике на Аляске, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс.

Согласно решению главы ведомства Дэвида Бернхардта, определяются участки, где будет происходить добыча нефти и газа в прибрежной части заповедника на земли площадью 1,56 миллиона акров (более 6,3 тысяч квадратных километров) на северном побережье Аляски (побережье моря Бофорта).

Уточняется, что решение принято в соответствии с разрешением конгресса США от 2017 года. Бюро землеустройства министерства внутренних дел в декабре 2018 года пришло к выводу, что бурение может проводиться в пределах прибрежной равнины без ущерба для дикой природы.

Власти Аляски, которые добивались такого разрешения в течение 40 лет, поддержали решение как важное для развития региона. Одновременно против выступили экологи и защитники животных, которые опасаются, что добыча нефти и газа нарушит среду обитания белых медведей, северных оленей (карибу) и других представителей флоры и фауны.