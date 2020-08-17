МОСКВА, 17 авг /ПРАЙМ/. Добыча нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США, значительная часть производства которых представляет сланцевую нефть, в сентябре снизится по сравнению с текущим месяцем на 19 тысяч баррелей в день, или на 0,25%, до 7,558 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

При этом самое большое снижение добычи ожидается на месторождении Eagle Ford — на 14 тысяч, до 1,085 миллиона баррелей в день, и на Anadarko — на 13 тысяч. Меньшее снижение EIA прогнозирует на месторождениях Niobrara и Appalachia — на 5 и 1 тысячу баррелей в день, до 595 и 114 тысяч баррелей в день соответственно.

Добыча на Haynesville, по мнению EIA, в сентябре останется на уровне в 36 тысяч баррелей в день.

В то же время ведомство прогнозирует рост добычи на месторождениях Permian и Bakken — на 7 тысяч баррелей в день, до 4,154 и 1,191 миллиона баррелей соответственно.

EIA также ожидает в сентябре общего сокращения добычи газа на всех этих месторождениях на 421 миллион кубических футов, до 79,263 миллиарда.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в июле выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 30, до 7 685. Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.