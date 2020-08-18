МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. "Роснефть" во второй половине года не поставляет топливо на экспорт, весь объем поставляется на внутренний рынок, сообщил глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Роснефть", безусловно, будет продолжать политику ответственных поставок для внутреннего потребления, которые восстанавливаются сейчас уже в нашей стране после периода некоторого снижения. Мы во второй половине года вообще не поставляем ничего на экспорт, весь объем топлива, который мы производим, поставляется только на внутренний рынок", — сказал Сечин.

По его словам, для обеспечения топливного рынка Дальнего Востока в период сезонного спроса на автомобильный бензин Комсомольский завод в июле-августе полностью перешел на обеспечение только внутреннего спроса.

"Роснефть" в июле самостоятельно начала бурение в Карском море, сообщил Сечин.

Он также заявил, что работа на проекте "Северное Чайво" на шельфе Сахалина, где добыча нефти была остановлена из-за обязательств по сделке ОПЕК+, вернется в норму через 1,5-2 года.

"В результате соглашения ОПЕК+, о чем вы сказали, Владимир Владимирович, и в соответствии с полученными директивами, компания действительно вынуждена временно сокращать добычу…. Примером здесь является снижение добычи на низкодебитных залежах на Сахалине. Это "Северное Чайво", где сегодня задействовано порядка двух тысяч человек", — сказал Сечин.

Он отметил, что несмотря на снижение добычи на проекте, "Роснефть" планирует сохранить уникальный кадровый потенциал, не будет сокращено ни одно рабочее место. Сам период снижения добычи будет использован для консервации скважин и для строительства новой логистической инфраструктуры, которая позволит по завершении сокращения выйти на мировые рынки с большей эффективностью.

"Поэтому через полтора-два года этот промысел вернется к обычной текущей работе, а за этот период весь персонал будет задействован на перепрофилировании маршрутов, на консервации скважин и на работе по действующим проектам", — добавил Сечин.