МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник вечером, в то время как инвесторы ожидают новостей с заседания комитетов ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.26 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,22%, до 45,27 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,79% — до 42,55 доллара за баррель.

Инвесторы отказываются от активной торговли в ожидании новостей с заседаний ОПЕК+, которые проходят в эти дни.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа это ограничение снижено до 7,7 миллиона на период до конца года, а далее оно установлено на уровне 5,8 миллиона вплоть до апреля 2022 года.

При этом ранее в августе Международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК снизили свои прогнозы спроса на нефть.

"Очень много неопределенности, и сегодня во второй половине дня на рынке, вероятно, будет присутствовать осторожность", — отметил аналитик Rystad Energy Бьернар Тунхойген (Bjornar Tonhaugen), чье мнение приводит агентство Рейтер.