МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) предоставила "Русснефти" рассрочку по выплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за четыре месяца (февраль, март, апрель, май) в размере 8,17 миллиарда рублей, следует из сообщения нефтяной компании.

Как пояснили РИА Новости в "Русснефти", рассрочка предоставлена до конца первого полугодия 2021 года.

Соответствующий договор был заключен 5 августа, а поручителем по нему выступило ООО "Белые Ночи" — подконтрольная "Русснефти" компания.

"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн. Председатель совета директоров и один из основных бенефициаров "Русснефти" — Михаил Гуцериев.