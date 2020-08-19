МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Крупные российские нефтяные компании пожаловались президенту страны Владимиру Путину на повышение налогов, пишет "Коммерсант".

В письме на имя президента нефтяники пожаловались на попытки министерства финансов увеличить налоги на отрасль.

Изданию стало известно, что Путин поставил на письме резолюцию вице-премьеру Юрию Борисову "рассмотреть и представить предложения".

По словам источников газеты, инициатором письма была компания "Роснефть". Подписали документ главы "Роснефти" Игорь Сечин, "Лукойла" Вагит Алекперов, "Газпром нефти" Александр Дюков, "Татнефти" Наиль Маганов и "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов.

Проект Минфина, который вызвал недовольство в отрасли, предусматривает изменение налога на дополнительный доход (НДД) таким образом, что в ближайшие три года в бюджет поступит порядка 200 млрд рублей. Суть изменений в том, что до сих пор НДД давал право компаниям уменьшать налогооблагаемую базу на 100% за счет переноса исторических убытков. Теперь показатель снизят до 50%.

Также финансовое ведомство предлагает снизить индексацию исторических убытков с 16,3 до 7%, плюс — сократить размеры вычитаемых расходов.