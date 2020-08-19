МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ началось в режиме видеоконференции, трансляция заседания ведется на сайте ОПЕК.

Участники намерены обсудить на нем текущие результаты по балансировке рынка нефти, а также ситуацию с не полностью выполняющими свои обязательства странами.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в течение квартала. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола и Габон.

Пока из "двоечников" только Казахстан отрапортовал, что по сравнению с майским уровнем выполнения сделки в 71% в июне этот показатель достиг 105%, а в июле — 101%.