МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 августа, снизились на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,3%, и составили 512,5 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения этих запасов на 2,7 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились за неделю на 0,6 миллиона баррелей — до 52,7 миллиона баррелей.

Кроме того, запасы бензина в США снизились на 3,3 миллиона баррелей, или на 1,3% — до 243,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 1,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за ту же неделю выросли на 0,2 миллиона баррелей, или на 0,1%, составив 177,8 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение на 0,6 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей уменьшился на 0,4%, или на 2,7 миллиона баррелей — до 651,2 миллиона баррелей, также сообщает министерство.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 14 августа, не изменилась и осталась на уровне в 10,7 миллиона баррелей в день, говорится в обзоре.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,875 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, средняя добыча нефти в июле составила 10,26 миллиона баррелей в сутки. Уточненный показатель за июль станет известен в конце сентября.

В январе добыча нефти в США составила в среднем 12,755 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 12,746 миллиона, в марте — 12,737 миллиона баррелей, в апреле — 11,99 миллиона баррелей, в мае — 10,001 миллиона баррелей в сутки, в июне — 9,75 миллиона баррелей в день.

В 2019 году добыча в среднем составляла 12,248 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 11 августа уменьшило по сравнению с оценкой июля прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 370 тысяч баррелей в сутки, до 11,26 миллиона, а на 2021 год — увеличило на 130 тысяч баррелей, до 11,14 миллиона баррелей в день.