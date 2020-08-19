МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Мировой нефтяной рынок ещё достаточно хрупок, впереди много неопределённости и, возможно, так называемых "чёрных лебедей", считает министр энергетики РФ Александр Новак.

"Рынок еще сегодня достаточно хрупок, и впереди еще много неопределенностей и, возможно, "черных лебедей", — сказал он в ходе своего выступления на заседании мониторингового комитета ОПЕК+.

По его словам, страны ОПЕК+ в июле выполнили сделку по сокращению добычи нефти на 95%, что является достойным показателем.

"В июле процент исполнения сделки составил 95%, и это достойный показатель", — сказал Новак в ходе своего выступления на заседании мониторингового комитета ОПЕК+.

Останавливаться на достигнутом странам ОПЕК+ нельзя, полное исполнение сделки по сокращению добычи нефти остается необходимым из-за сохраняющейся волатильности рынка, заявил министр.

"Несмотря на достигнутые положительные результаты в последние месяцы, нам нельзя останавливаться на достигнутых успехах, рынок остаётся волатильным, и мы должны обеспечивать полное исполнение сделки. Как никогда нам необходимо ответственно подойти к исполнению договорённостей и держать руку на пульсе", — сказал Новак.

Он также сообщил, что коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР за июль сократились на 13,4 миллиона баррелей.

"Мы видим уже и первые признаки замедления процесса рыночного затоваривания (нефтью — ред). Впервые в июле объем коммерческих запасов (нефти и нефтепродуктов — ред.) в странах ОЭСР сократился на 13,4 миллиона баррелей в месячном исчислении", — сказал Новак.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в течение квартала. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола и Габон. Пока из "двоечников" только Казахстан отрапортовал, что по сравнению с майским уровнем выполнения сделки в 71% в июне этот показатель достиг 105%, а в июле — 101%.